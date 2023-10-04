  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

یکی از مهمترین شاخه‌های تبلیغ «امر به معروف و نهی از منکر» است

یکی از مهمترین شاخه‌های تبلیغ «امر به معروف و نهی از منکر» است

قزوین- امام جمعه قزوین گفت: یکی از مهمترین شاخه‌های تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر است و سازمان تبلیغات اسلامی باید روی این اصل مهم تمرکز ویژه ای داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در دیدار با حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی معاون فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی که ظهر چهارشنبه برگزار شد اظهار کرد: هماهنگی خوبی در راستای اهداف نظام و منویات رهبری در استان توسط سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌ها اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه وحدتی مورد قبول خدا است که بر محور توحید باشد، افزود: باید هماهنگی و وحدت در جامعه الهی بر محور توحید و خداوند باشد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: تبلیغات اسلامی یکی از نزدیکترین دستگاه‌ها برای تقویت قرارگاه فرهنگی و نماز جمعه است.

وی با اشاره به آیه «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا» عنوان کرد: همه ارکان سازمان تبلیغات اسلامی باید عامل به یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ باشند تا این سازمان بتواند به افق‌هایی که ترسیم کرده دست پیدا کند.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: یکی از مهمترین شاخه‌های تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر است و سازمان تبلیغات اسلامی باید روی این اصل مهم تمرکز ویژه ای داشته باشد.

وی عنوان کرد: ایستادن بر روی حق به انسان عزت می‌دهد و هرکه از بیان حق دور شد بدون شک ذلیل خواهد شد، امر به معروف و نهی از منکر نیز به انسان عزت خواهد داد.

امام جمعه قزوین تاکید کرد: اگر در استانی کسی کار خلافی کرد اولین کسانی که باید در برابر او به ایستند و صدای حق از آنها شنیده شود سازمان تبلیغات و ارکان تبلیغ است.

وی با بیان اینکه مقاومت اسلامی ثمره شجره طیبه ولایت است، بیان کرد: شبکه امامت مجری شبکه ولایت در جامعه اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان یادآور شد: مسجد تنها گنج‌خانه ای است که هرچه در آن کنکاش کنیم گنج‌های انسان ساز و افتخار آفرین را از آن کشف می‌کنیم اما به امروز هنوز به درستی از این گنجخانه بهره نبرده‌ایم.

کد مطلب 5902873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها