به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در دیدار با حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی معاون فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی که ظهر چهارشنبه برگزار شد اظهار کرد: هماهنگی خوبی در راستای اهداف نظام و منویات رهبری در استان توسط سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌ها اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه وحدتی مورد قبول خدا است که بر محور توحید باشد، افزود: باید هماهنگی و وحدت در جامعه الهی بر محور توحید و خداوند باشد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: تبلیغات اسلامی یکی از نزدیکترین دستگاه‌ها برای تقویت قرارگاه فرهنگی و نماز جمعه است.

وی با اشاره به آیه «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا» عنوان کرد: همه ارکان سازمان تبلیغات اسلامی باید عامل به یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ باشند تا این سازمان بتواند به افق‌هایی که ترسیم کرده دست پیدا کند.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: یکی از مهمترین شاخه‌های تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر است و سازمان تبلیغات اسلامی باید روی این اصل مهم تمرکز ویژه ای داشته باشد.

وی عنوان کرد: ایستادن بر روی حق به انسان عزت می‌دهد و هرکه از بیان حق دور شد بدون شک ذلیل خواهد شد، امر به معروف و نهی از منکر نیز به انسان عزت خواهد داد.

امام جمعه قزوین تاکید کرد: اگر در استانی کسی کار خلافی کرد اولین کسانی که باید در برابر او به ایستند و صدای حق از آنها شنیده شود سازمان تبلیغات و ارکان تبلیغ است.

وی با بیان اینکه مقاومت اسلامی ثمره شجره طیبه ولایت است، بیان کرد: شبکه امامت مجری شبکه ولایت در جامعه اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان یادآور شد: مسجد تنها گنج‌خانه ای است که هرچه در آن کنکاش کنیم گنج‌های انسان ساز و افتخار آفرین را از آن کشف می‌کنیم اما به امروز هنوز به درستی از این گنجخانه بهره نبرده‌ایم.