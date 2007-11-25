سهمیه ناوگان اتوبوسرانی مشهد افزایش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین ضیایی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: هنوز از طرف وزارت کشور هیچگونه سهمیه ای برای افزایش ناوگان اتوبوسرانی مشهد اعلام نشده است اما پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری، 500 دستگاه اتوبوس با مشارکت بخش خصوصی به این ناوگان اضافه شود.

ضیایی با اشاره به برنامه ریزی پنج ساله برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار داشت: تا پایان سال 87 به ازای هر هزار شهروند مشهدی، یک دستگاه اتوبوس خواهد بود که هم اکنون آمارها از وجود یک دستگاه اتوبوس برای هر هزار و 700 نفر خبر می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو هزار دستگاه اتوبوس جابجایی مسافران را بر عهده دارند که سال گذشته با وجود هزار و 980 دستگاه اتوبوس عمر متوسط این ناوگان کمتر از شش سال بود.

ضیایی بیان داشت: کمتر از 50 درصد شهروندان مشهدی از طریق حمل و نقل عمومی در سطح شهر جابجا می شوند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد عنوان کرد: از این میزان، روزانه یک میلیون و 300 هزار مسافر توسط یک هزار و 995 دستگاه اتوبوس در مشهد سرویس دهی می شوند.

وی ادامه داد: همچنین 20 هزار خودرو در قالب آژانس، تاکسی و مسافربر شخصی به حمل و نقل عمومی می پردازند که با وجود طراحی 121 خط ویژه برای سرویس دهی در سطح شهر مشهد، تنها از 40 خط بهره برداری شده و 11 هزار مسافربر شخصی نیز در همین راستا ساماندهی شده اند.

ضیایی یادآور شد: رقابتی شدن عرصه حمل و نقل، کاهش هزینه های تردد در سطح شهر و افزایش ناوگان حمل و نقل از جمله اهداف استفاده از شرکت های خصوصی در این بخش است که موجب سرویس دهی مطلوب به شهروندان و رضایت آنان می شود.