کشف ۴۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق در یک واحد نانوایی در روز تعطیل

به گزارش خبرگزاری مهر جمشید خدایاری با بیان اینکه گشت‌های این سازمان در روزهای تعطیل نیز انجام می‌شود، اظهار کرد: ۴۰۰ کیلو آرد قاچاق توسط بازرسان سازمان جهاد کشاورزی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در گشت مشترک بازرسان جهاد کشاورزی و فرمانداری، یک واحد نانوایی در سطح شهر قزوین که اقدام به قاچاق آرد نموده مشاهده شد که تخلف این واحد نانوایی ثبت به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی اظهار داشت: بازرسان این سازمان ضمن بازدید منظم از واحدهای صنفی سطح شهر حتی در روز تعطیلی بر عملکرد واحدهای صنفی بازرسی و نظارت جدی دارند و بر لزوم رعایت حقوق شهروندان تاکید دارند.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطر نشان کرد: شهروندان استان قزوین می‌توانند در راستای نظارت همگانی و برخورد با متخلفان در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.