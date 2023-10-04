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۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸

توسط بازرسان جهاد کشاورزی انجام شد؛

کشف ۴۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق در یک واحد نانوایی در روز تعطیل

کشف ۴۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق در یک واحد نانوایی در روز تعطیل

قزوین- سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۴۰۰ کیلو آرد قاچاق در روز گذشته توسط بازرسان این سازمان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر جمشید خدایاری با بیان اینکه گشت‌های این سازمان در روزهای تعطیل نیز انجام می‌شود، اظهار کرد: ۴۰۰ کیلو آرد قاچاق توسط بازرسان سازمان جهاد کشاورزی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در گشت مشترک بازرسان جهاد کشاورزی و فرمانداری، یک واحد نانوایی در سطح شهر قزوین که اقدام به قاچاق آرد نموده مشاهده شد که تخلف این واحد نانوایی ثبت به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی اظهار داشت: بازرسان این سازمان ضمن بازدید منظم از واحدهای صنفی سطح شهر حتی در روز تعطیلی بر عملکرد واحدهای صنفی بازرسی و نظارت جدی دارند و بر لزوم رعایت حقوق شهروندان تاکید دارند.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطر نشان کرد: شهروندان استان قزوین می‌توانند در راستای نظارت همگانی و برخورد با متخلفان در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

کد مطلب 5902883

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    نظرات

    • میثم سرلکی فر IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
      8 12
      پاسخ
      سه بار تخلف برا یه نونوایی از عید زنگ زدم ۱۲۴ هنوز نوشته در دست پیگیری بعد هفت ماه
      • محمدی IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
        4 0
        از اون نونوایی خرید نکن
    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
      1 0
      پاسخ
      چهار صد کیلو یعنی ده تا کیسه یعنی ده تا کیسه آرد قاچاق کرده یا چهار هزار کیلو صد تا کیسه
      • رضا IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
        0 1
        ۴۰۰کیسه بوده
    • جج IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
      1 0
      پاسخ
      یعنی هشت تا کیسه،دمتون گرم !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
    • ایزدپناه IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
      2 0
      پاسخ
      گیر دادن به چهار تا کیسه آرد هم چه شکوهمند است!
    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
      7 0
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      این دکانداری را رها کنید شماها از منافع خود نمیگذرید این را همه میدونن . راست میگویین؟ آرد و نان را آزاد کنید سوبسید را به حساب خود مردم بریزین
    • سعادتی IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
      4 0
      پاسخ
      سلام من خودم نانوایی دارم همچین مگین ۴۰۰ کیلو یعنی ۱۰ کیسه خجالت آور سلطان ارد گرفتن

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