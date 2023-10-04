فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع بارشهای پاییزی در کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به پیش بینیهای انجام شده از آغاز بارندگیها، امسال بارندگیها زودتر از نیمه دوم مهر ماه آغاز شد و طی ۲ روز گذشته روند خوب و قابل قبولی داشته است.
وی با اشاره به کاهش تدریجی دمای هوای کرمانشاه، افزود: دمای هوای شهر کرمانشاه در روز گذشته به ۲۵ درجه سانتی گراد رسید و برای امروز شاهد هوایی ابری و نیمه ابری همراه با وزش باد خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با تاکید بر کاهش حدود ۱۰ درجهای دمای هوای کرمانشاه نسبت به روزهای پایانی تابستان، تصریح کرد: هم اکنون دمای هوای شهرستان کنگاور به عنوان خنکترین منطقه با هفت درجه کاهش دما به ۲۶ درجه سانتی گراد رسیده و محدوده مرز خسروی با ۳۱ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه این استان است.
دولتشاهی خاطر نشان کرد: پیش بینی میشود که شهر کرمانشاه بین ۲۵ تا ۱۳ درجه سانتی گراد نوسان دما تا پایان مهر ماه داشته باشد اما از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده شاهد افزایش تدریجی دمای هوا داشته باشیم.
وی در پایان با تاکید بر بارشهای پیش بینی شده در روزهای اخیر، گفت: با توجه به بررسیها از روند بارندگیها در روزهای اخیر و تقویت سامانه بارشی در امروز انتظار بارشهایی بیش از ۱۲ میلیمتر را نیز خواهیم داشت.
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