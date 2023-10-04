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۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۵

رئیس جهاد کشاورزی کامیاران:

۱۰ هزار تُن انگور دیم از تاکستان‌های کامیاران برداشت می‌شود

۱۰ هزار تُن انگور دیم از تاکستان‌های کامیاران برداشت می‌شود

کامیاران_ رئیس جهاد کشاورزی کامیاران گفت: امسال پیش بینی می‌شود ۱۰ هزار تُن انگورسیاه از باغات شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

کمال رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۶ هزار هکتار باغات این شهرستان یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از باغات سطح کامیاران را باغات انگور دیم سیاه تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به آغاز برداشت انگور سیاه در کامیاران افزود: کار برداشت این محصول از اوایل مهر تا اواسط آبان ادامه دارد.

رستمی عنوان کرد: پیش بینی می‌شود ۱۰ هزار تُن انگور سیاه از باغات شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

رئیس جهاد کشاورزی کامیاران، متوسط برداشت از هر هکتار مزارع کامیاران را هشت تُن اعلام کرد و یادآور شد: محصول تولیدی این شهرستان بدلیل کیفیت بالا و ارگانیک بودن آن علاوه بر تأمین نیازهای داخلی و مصرف روزانه و تبدیل در مصارف خانگی برای مویز و شربت، روانه شهرهای استان‌های همجوار و مرکز کشور می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی کامیاران با اشاره به اینکه برداشت این محصول در سطح شهرستان موجب اشتغالزایی مستقیم برای ۳ هزار نفر شده است، اضافه کرد: همچنین به صورت غیرمستقیم برای ۵ هزار نفر در کامیاران اشتغالزایی شده است.

وی تصریح کرد: شهرستان کامیاران با دارا بودن ۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی مستعد کشاورزی، دارای ۱۵ هزار بهره‌بردار در این بخش است.

کد مطلب 5902941

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