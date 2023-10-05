به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنجشنبه در شورای فرهنگ عمومی لرستان، اظهار داشت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی لازمالاجراست و اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی از طریق معاونت سیاسی، استانداری لرستان و با تلاش همه اعضا در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مناسبتهای مختلفی در سطح ملی و استانی برگزار میشود، افزود: باید از ظرفیت مناسبتهای ملی و مذهبی برای بصیرتافزایی و امیدآفرینی استفاده کنیم.
استاندار لرستان، نهادینهکردن برنامههای فرهنگی و مذهبی در کنار هم را سدی محکم در برابر هجمه دشمنان دانست و بر ترویج این برنامهها در جامعه تأکید کرد.
زیویار، گفت: ارائه ایدهها و برگزاری برنامههای مناسبتی که قابلیت تبدیلشدن به مدل و الگو را سطح کشور دارند، میتوانند پشتوانه مالی نیز برای استان به همراه داشته باشند.
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