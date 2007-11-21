خوراک فرهنگی دانشگاه های کشور کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت الاسلام داود رنجبران در گردهمایی مسئولان نهاد ولی فقیه در دانشگاه های مازندران در محل مجتمع فرهنگی رفاهی نهضت سواد آموزی ساری افزود: بررسی راهکارهای توسعه نماز در دانشگاهها توسط مدیران دانشگاهها حل خواهدشد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها به نسبت دستگاههای اجرایی در ترویج فرهنگ نماز پیشتاز بودند.

دبیر ستاد عالی اقامه نماز دانشگاههای کشور با اشاره به اینکه دانشگاه ها در موضوع سخت افزاری نماز با مشکلاتی مواجه هستند تصریح کرد: نهضت ساخت مساجد در دانشگاههای کشور آغاز شده است.

رنجبران با بیان اینکه متاسفانه برخی نماز نمازخانه های دانشگاه های کشور شرایط خوبی برای اقامه نماز ندارند یادآور شد: وجود 1400 امام جماعت در دانشگاه های کشور به مثابه لشگری فرهنگی برای ترویج و تبلیغ فرهنگ نماز است.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای کشور ضمن اعلام این مهم که ائمه جماعت محور اقامه نماز در دانشگاهها هستند، اذعان داشت: حضور کثیر دانشجویان در نماز های جماعت وصف ناشدنی است و نیز خوراک فرهنگی برای تزریق این افراد در دانشگاهها کافی نیست.

وی با بیان اینکه معضلات فرهنگی و اخلاقی بسیاری در دانشگاه های کشور وجود دارد، تصریح کرد: اقامه نماز و ترویج ارزش های اخلاقی در دانشگاه ها معضلات فرهنگی جامعه را از بین خواهد برد.

دبیر ستاد اقامه نماز استانداری مازندران نیز در این همایش طی سخنانی با اشاره به اینکه روح اقامه نماز در مدارس کشور رو به رشد است، اظهار داشت: روزانه 30 میلیون سایت و شبکه اینترنتی در مورد تهاجم فرهنگی و تخریب مسائل جوانان ایرانی برنامه ریزی دارند.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی خاطرنشان کرد: باید روحیه علاقه مندی و اعتقاد به نماز توسط اساتید و دانشگاهیان در سطح دانشجویان ترویج یابد.

وی با بیان اینکه اعتماد سازی در محیط دانشگاه سبب روی آوردن دانشجویان برای حضور در محافل مذهبی و دینی می شود تصریح کرد: با الگو سازی و باور شناسی جوانان بستر تقویت این افراد برای اعتقاد به دین اسلام رشد خواهد کرد.