به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ملک عصر چهارشنبه در مراسم اهدای زمین رایگان به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا اظهار کرد: طبق ماده ۴ قانون جوانی جمعیت، یوزارت راه و شهرسازی مکلف به اهدا زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا است که این طرح با قوت در استان گلستان در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه کار اهدای زمین رایگان در ایام غدیر تا قربان به ۳۰۰ خانواده گلستانی انجام شد، افزود: امروز هم به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، امام جعفر (ع) و هفته وحدت کار اهدای زمین رایگان به ۲۱۲ خانواده گلستانی در شهرهای قرق، بندرترکمن، کلاله و سایر شهرهای استان انجام شد که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان با بیان اینکه برنامه ریزی های لازم برای اهدای زمین به خانواده‌ها در حال انجام است، گفت: اکنون برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت پنج شهرک در نقاط مختلف استان در نظر گرفته شده که حدود ۶۰۰ هکتار زمین است.

وی از ثبت نام هشت هزار خانواده در سامانه خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ثبت نام شدگان چهار هزار خانوار روستایی و چهار هزار خانوار شهری هستند.