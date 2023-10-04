دستیابی به بهبود وضعیت آمار بخش کشاورزی نیازمند اجرای کاداستر است

به گزارش خبرگزاری مهر کمال ربانی زاده در نشست بررسی مسائل و مشکلات سامکا با بیان اینکه دستیابی به بهبود وضعیت آماری بخش کشاورزی نیازمند اجرای کاداستر است، اظهار کرد: هدف گذاری برای اجرای طرح کاداستر در کشور انجام شده و برای رسیدن به اطلاعات دقیق و مناسب و زیر ساختی در بخش کشاورزی بایستی تلاش شود تا این طرح به طور کامل اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه قزوین در اجرای طرح کاداستر جزو استان‌های پیشرو در سطح کشور محسوب می‌شود افزود: استفاده از ابزارهای جدید و فناوری نوین در اجرای طرح کاداستر در پهنه‌های جهاد کشاورزی می‌تواند ما را سریع‌تر به هدف برساند.

وی خاطر نشان کرد: نقشه‌ها و اطلاعات در دسترس بایستی با کمک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت توصیفی ترسیم شود.

ربانی زاده خاطر نشان کرد: وضعیت آمار در بخش کشاورزی آنچنان دقیق نیست و به همین جهت رصد خانه کشاورزی برای تهیه آمار دقیق محصولات کشاورزی و زراعی راه اندازی شده است.

رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی کشور گفت: این رصد خانه در دولت سیزدهم شکل گرفته و موضوع رصد و پایش زنجیره‌های ارزش کالاهای اساسی کشاورزی را دنبال می‌کند.

وی افزود: این رصد خانه اطلاعات حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی را دریافت و در اختیار مجموعه‌های تخصصی برای برنامه ریزی مناسب و دقیق این بخش قرار می‌دهد.

ربانی زاده یادآور شد: رصد خانه بخش کشاورزی ضمن بهره گیری از ابزارهای نوین و ایجاد پایگاه داده و اطلاعاتی دقیق و بموقع زمینه لازم را برای بهره مندی فعالان بخش کشاورزی برای برنامه ریزی مناسب فراهم می‌کند.