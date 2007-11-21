اشتغال و پذیرش خانواده مهمترین دلایل عدم گرایش مجدد به اعتیاد

دکتر بهرام یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص درمان رایگان معتادان در مراکز ترک اعتیاد بوعلی 1 و 2 افزود: درتهران تنها در این دو مرکز است که معتادان رایگان درمان می شوند و شرط پذیرش آنان نیز بی خانمان بودن و زیر خط گرسنگی قرار داشتن است.

وی خاطر نشان کرد: در این مراکز از طریق درمان دارویی و مشاوره و همچنین گروه درمانی نسبت به ترک اعتیاد این افراد اقدام می شود.

مسئول فنی این مراکز با اشاره به اینکه پذیرش معتادان بدون هیچ محدودیتی صورت می گیرد، گفت: تا کنون 500 معتاد در این مراکز درمان شده اند و البته برای آنان کار نیز پیدا کرده ایم، که در میان آنان 12 خلبان و 150 راننده دارای تصدیق یک بوده اند.

یگانه تاکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر احتمال بازگشت معتادان به مواد را در برخی موارد 80 و در برخی دیگر 40 درصد عنوان کرده است، اما در این مراکز با توجه به اینکه برای معتادان شغل ایجاد می کنیم و همچنین آنها را با خانواده هایشان که پذیرای آنان نیستند، آشتی می دهیم، همین امر باعث می شود احتمال بازگشت به مواد بسیار کم شود.

وی گفت: تغییر محل کار و همچنین انجام مشاوره های روانی نیز می تواند از بازگشت مجدد معتادان جلوگیری کند.