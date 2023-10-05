به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجیانی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای کاهش تصدی گری دولت و فعال سازی بخش خصوصی، ۱۸۴ مکان متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال و ۲ سال به بخش خصوصی و هیئت‌های ورزشی واگذار می‌شود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر ادامه داد: این اماکن بر اساس انعقاد قرارداد اجاره بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های صادره از وزارت ورزش و جوانان به بخش خصوصی و هیئت‌های ورزشی واگذار می‌شود.

حاجیانی افزود: بخش خصوصی مکلف است با اجرای کامل مفاد قرارداد اجاره و همچنین رعایت مفاد فرم‌های پیوست قرارداد که به امضا مستأجر می‌رسد، نسبت به بهره برداری از مکان مورد اجاره اقدام و در پایان قرارداد، مکان را عیناً بر اساس صورتجلسه اولیه تحویل مکان، به ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های تابعه استان تحویل دهد.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل نحوه واگذاری اماکن روستایی، اماکن روستایی بدون اخذ اجاره بها و به صورت رایگان در قالب قرارداد حق بهره برداری و نگهداری اماکن ورزشی به دهیاری‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار می‌شود.