بهمن عسگری از دور مبارزات حذف شد/ یک شانس مدال کاراته از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه رقابت‌های کاراته و در مبارزات وزن ۷۵- کیلوگرم بهمن عسگری در دومین مبارزه خود «لی جائه یون» از کره جنوبی را ۴ بر ۲ شکست داد و راهی دور بعدی شد. عسگری دور نخست «مخمدیف» از ازبکستان را با پیروزی ۵ بر صفر پشت سر گذاشته بود.‏‬

وی در مبارزه بعدی خود به دیدار «یوشی ساکیاما» از ژاپن رفت و با قبول شکست ۳ بر یک برابر این حریف از رسیدن به مرحله بالاتر بازماند و با توجه به شکست حریف ژاپنی در مرحله بعد، عسگری از دور مسابقات کنار رفت.

مبینا حیدری دیگر نماینده کشورمان در روز نخست است که در وزن ۶۸- کیلوگرم دور نخست «زوفیانا» از اندونزی را پیش رو دارد.