سرمایه گذاران ایرانی به تانزانیا بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئیس جمهور تانزانیا عصر امروز با حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران علاقه مندی کشورش را مبنی بر گسترش و توسعه روابط اقتصادی با ایران بیان داشت.

علی محمد شین خواستار بهره گیری تجار ایرانی و تانزانیایی از فرصتهای متقابل در کشورهای ایران و تانزانیا شد و گفت: دولت تانزانیا شیوه های موثری را برای ترغیب سرمایه گذاران در اقتصاد کشور در نظر گرفته که در این راستا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می تواند نقش بزرگی را ایفا کند.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای روابط اقتصادی میان دو کشور، تصریح کرد: تانزانیا سیاستی را اتخاذ کرده که بر مبنای آن به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد. ضمن اینکه دولت این کشور خصوصی سازی را مد نظر قرار داده و بدنبال جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

علی محمد شین از سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در پروژه های اقتصادی کشورش دعوت به عمل آورد. ویو اظهار داشت: در 10 سال اخیر رشد اقتصادی مطلوبی برای تانزانیا حاصل شده که به طور متوسط 2 تا 5 درصد بوده و در سال 2007 به 8 درصد رسیده که این امر نشانگر فضای مثبت سرمایه گذاری در این کشور است.

معاون رئیس جمهور تانزانیا با اشاره به تورم 5 درصدی طی 5 سال گذشته در تانزانیا خاطرنشان کرد: واحد پول تانزانیا قابلیت تبدیل به انواع ارزهای خارجی را دارد، ضمن اینکه علاوه بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در اقتصاد این کشور شاهد حضور چشمگیر سرمایه گذاران خارجی نیز هستیم.

به گفته وی سیاستهای اقتصادی دولت تانزانیا سرمایه گذاری خارجی را از رقم صفر در 20 سال قبل به 400 میلیون دلار رسانده که این امر پایداری سیاسی و اقتصادی این کشور را در منطقه آفریقا به همراه داشته است.

وی یکی از برنامه های کشورش را تبدیل شدن به یک کشور قدرتمند آفریقایی تا سال 2020 میلادی عنوان و تصریح کرد: ما در سال 2007 میلادی سعی کرده ایم بخش بانکداری کشورمان را به یکی از 10 کشور برتر تبدیل کنیم به نحوی که سرمایه گذاران علاوه بر دسترسی به بازار داخل به سایر کشورهای منطقه آفریقا نیز دسترسی یابند و این به این معناست که سرمایه گذاری در تانزانیا تنها به یک بازار 36 میلیون نفری ختم نشده و بازار 180 میلیون نفری کل منطقه آفریقا را دربر می گیرد.

علی محمد شین پتانسیل هایی نظیر دسترسی به زمینهای حاصل خیز ، معادن طلا و جواهرات، ذخایر ذغال سنگ و گاز و نیز جاذبه های توریستی را از جمله پتانسیل های کشورش برای حضور سرمایه گذاران ایرانی عنوان کرد و اظهار داشت: ساخت نیروگاه 400 مگاواتی برق یکی از زمینه های حضور سرمایه گذاران ایرانی است، ضمن اینکه تولید مواد سنتی نظیر قهوه ، چای و محصولات زراعی نیز می تواند با سرمایه گذاری های بهینه بازار گسترده ای را در دنیا به خود اختصاص دهد.

همچنین در ادامه محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به وجود سرمایه های غنی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی میان ایران و تانزانیا گفت: وضعیت اقتصادی تانزانیا هم اکنون در مرحله مطلوبی قرار گرفته و شرایط مساعدی برای حضور سرمایه گذاران در اقتصاد این کشور حاکم شده است.

وی با اشاره به علاقه مندی مقامات تانزانیایی برای توسعه صنعت غذایی در کشورشان تصریح کرد: یکی از این زمینه ها می تواند سرمایه گذاری در زمینه روغن نخل باشد.

به گفته وی موضوع ترانزیت برای انتقال کالاهای ایرانی به کشور تانزانیا باید مورد توجه قرار گیرد و از سوی مقامات دو کشور مذاکراتی برای آن صورت گیرد.

نهاوندیان تاسیس مراکز تجاری در برخی کشورها را از جمله یکی از سیاستهای جدی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برشمرد.