مراکز آموزشی و ورزشی در مشهد تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: نظر به پیش بینی تداوم گرد و غبار از سوی اداره کل هواشناسی استان در شهرستان مشهد و تأکید بر وضعیت هشدار سطح زرد براثر پدیده گرد و غبار محلی، و اعلام ستاد مدیریت بحران مبنی بر آمادگی این ستاد برای مدیریت این پدیده و بر اساس شیوه نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار اقدامات زیر مصوب و جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

مهدی اله پور، بیان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، تعطیلی فعالیت آموزشی تمام مراکز آموزشی و نیز فعالیت‌های ورزشی مجموعه‌های ورزشی در مشهد برای امروز پنج شنبه (صبح و عصر) مصوب شد.

دبیر کارگروه مدیریت وقوع شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان، با عنایت به شرایط جوی و وقوع پدیده گرد و غبار توصیه می‌شود، شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در سطح فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی در پیشگیری از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار همراهی کنند.

اله پور تاکید کرد: جلوگیری از تردد افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی در سطح شهر به شدت توصیه می‌شود و آنان باید فعالیت‌های بدنی، پیاده‌روی، ورزش، خرید و یا پیگیری سایر امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

وی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف به اطلاع رسانی صحیح به مجموعه کارکنان و زیر مجموعه‌های مدیریتی و نظارت بر اجرای صحیح موضوع را خواهند داشت و همچنین فرمانداران شهرستان‌ها در خصوص تشکیل جلسات شرایط اضطرار و اتخاذ تصمیمات لازم اقدام نمایند.

اعلام این مصوبات به منزله ابلاغ رسمی به کلیه دستگاه‌ها و نهادهاست.