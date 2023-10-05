بازسازی ۱۰۰ روزه مسجد نیمه کاره امیرالمومنین (ع) تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: مسجد حضرت امیرالمؤمنین (ع) (چایچیلار) واقع در راسته کوچه تبریز پشت درب استانبول، دارای پیشینه‌ی تاریخی است که در طول سالیان دراز دو بار بازسازی شده است.

وی افزود: متأسفانه پس از آخرین بازسازی در سال ۱۳۵۵، این مسجد به حالت نیمه کاره و نیمه مخروبه درآمده بود و به عنوان انباری مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رحیمی در ادامه با بیان قبل از سال ۵۵ از این مکان برای اقامه‌ی نماز و برگزاری درس خارج فقها و مراجع وقت حاضر در تبریز استفاده می‌شد، ادامه داد: خوشبختانه این مسجد به همت مرکز اندیشه اسلامی امیرالمومنین (ع) استان، با پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و همچنین کمک‌های مردمی در ظرف ۱۰۰ روز توسط جوانان جهادی مرمت، بازسازی و مورد استفاده نمازگزاران تبریزی قرار گرفت.

مسئول مرکز اندیشه اسلامی امیرالمومنین (ع) استان در ادامه تصریح کرد: بازسازی این مسجد با اعتباری افزون بر ۱۴۰ میلیون تومان از ۲۸ خردادماه امسال آغاز شد و در مورخه هشتم مهرماه سال جاری عملیات بازسازی این مسجد به اتمام رسید.

گفتنی است، مرکز اندیشه‌ی اسلامی امیرالمؤمنین (ع)، یک مجموعه‌ی فرهنگی زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی است که در زمینه‌های مختلف اعم از علمی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، تبلیغی، خیریه و مذهبی فعالیت می‌کند که مدیریت و سیاست‌گذاری این مجموعه به عهده هیئت علمی است.