دکتر مسعود خدادوست، در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از دلایل بالا بودن میزان خرابی و پوسیدگی دندانهای ایرانیان را، کافی نبودن میزان فلوراید موجود در آب شرب دانست و افزود: این مقدار فلوراید فاقد اثربخشی لازم است.

وی با تاکید بر اینکه مقدار فلوراید موجود در آب شرب مطابق استاندارد می بایست یک PPM باشد، گفت: اگر فلوراید موجود در آب شرب کمتر یا بیشتر از این میزان باشد موجب خرابی و پوسیدگی دندانها می شود.

این دندانپزشک افزود: در هر حال وضعیت سلامت دندانهای ایرانیان مطلوب نیست. زیرا، یکی دیگر از دلایل بالا بودن میزان خرابی دندانها، ترس مردم از مراجعه به دندانپزشک است.

خدادوست گفت: همیشه ترس از مراجعه به دندانپزشکی وجود داشته و همین مسئله باعث گردیده که برای مواردی مثل معاینه، جرم گیری و... نیز به سراغ دندانپزشک نرویم.

رئیس مرکز دندانپزشکی امام علی (ع)، همچنین از مصرف مداوم و یکنواخت از یک نوع خمیردندان به عنوان یک رویه اشتباه در جلوگیری از پوسیدگی دندانها نام برد و افزود: نباید به خارجی بودن خمیر دندان زیاد اعتماد کرد. بلکه مهم تاریخ مصرف آنها است که هر قدر قدیمی تر باشد، اثربخشی فلوراید خمیر نیز از بین خواهد رفت. بنابراین، استفاده از خمیر دندان ایرانی که تاریخ ساخت آن جدید باشد، بهتر از نوع خارجی است که تاریخ مصرف آن گذشته است.