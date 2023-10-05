تعالی بخش بودن مهمترین نقطه تمایز نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره آفتاب هشتم بهزیستی اظهار کرد: خدمتگزاران مردم بر اساس نگاه و اعتقادات دینی و اسلامی تمرکز و دقت بیشتری بر افراد و کسانی دارند که به هر دلیلی از امکان و ظرفیت‌های کمتری در زندگی خودشان برخوردار هستند.

استاندار خراسان رضوی گفت: ما در این انقلاب و نظام و کشور تکلیف حقوقی و وظیفه اعتقادی داریم که به افرادی که شرایط عادی زندگی برایشان فراهم نیست تمرکز کنیم.

وی ادامه داد: شرایط باید برای این افراد فراهم شود تا کمبودی نیز احساس نکنند. یکی از مهمترین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر نظام‌ها در این است که یک نظام تعالی بخش است. همه الزامات در این کشور باید برای همه افراد جامعه فراهم شود تا این فرد و جامعه خود را در مسیر تعالی قرار دهند.

نظری تصریح کرد: اگر در یک بخش و طیفی از این جامعه عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد، تمرکز روی آن باید بیشتر باشد و در نهایت عدالت اجتماعی فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: هم احساس وظیفه اعتقادی و هم وظیفه تشکیلاتی دارم و به همه مسئولین مربوطه تاکید دارم که احساس کمبود خانواده نباید به وجود بیاید. این افراد نیز جزئی از خانواده ایران اسلامی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این کمبودی که به هر دلیلی به وجود آمده نباید تأثیر منفی در مسیر رشد و تعالی شما بگذارد. امیدواریم با تلاش‌های شما به عنوان نقش اصلی در این مسیر، ما هم بتوانیم الزامات را فراهم کنیم.