همدلی نیروهای مسلح اقتدار و امنیت کشور را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد محمدرضا معصومی صبح پنجشنبه ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و همچنین گرامیداشت هفته وحدت در جمع کارکنان این منطقه اظهار کرد: در سایه اقتدار و توانمندی نیروهای مسلح در قالب ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و بسیج، هیچ قدرتی توان مقابله با جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، افزود: در اولین روزهای آغاز جنگ تحمیلی، رزمندگان و در رأس آن‌ها نیروهای ارتش از جمله دانشجویان دانشکده افسری توانستند در مقابل سیل بزرگ حملات دشمن ایستادگی و مقاومت کنند.

وی افزود: رشادت‌های نیروی پدافند هوایی در زمین گیر کردن نیروهای بعثی، از نشانه‌های بارز این مقاومت و ایستادگی بود.

معصومی اظهار کرد: هفته وحدت بزرگترین نماد همگرایی مسلمانان برای تشکیل امت واحده اسلامی بر مبنای توجه به اشتراکاتی است که با یکدیگر دارند.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق قدردانی از تلاش، همبستگی و غیرت ملی را ضروری خواند و بیان کرد: باید قدر ملت را بدانیم و تنها خدمتگزار این ملت باشیم.

وی بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) در همه شاخص‌های رفتاری و انجام اعمال شایسته برای انسان‌ها الگو هستند، بنابراین لازم است که امروز مسلمانان به عنوان پیروان این دین با زبان و عمل خود، معارف اسلامی را در جامعه پیرامون خود گسترش دهند.

معصومی هفته وحدت را مهمترین رکن اساسی در مقابل نیرنگ‌های دشمنان دانست و افزود: هفته وحدت بهترین فرصت برای خنثی کردن این توطئه و نزدیک شدن هرچه بیشتر مسلمانان به یکدیگر است.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق ادامه داد: مسلمانان به عنوان امت واحد، باید همواره مراقب سو استفاده دشمنان باشند و اجازه ندهند برخی اختلافات موجب جدا شدن آنان از یکدیگر شود.

وی بیان کرد: شیعیان و اهل سنت، اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند که باید با استفاده از فرصت‌هایی همچون هفته وحدت بر روی آن‌ها تاکید کنند و از هرگونه اختلاف که موجب تضعیف امت اسلامی است، بپرهیزند.

معصومی افزود: شیعه‌ای که وابسته به انگلیس و سنی که وابسته به آمریکا باشد، هر دو با اختلاف افکنی مانند لبه‌های قیچی اتحاد میان مسلمانان را نابود می‌کنند و این موضوع باید مورد توجه پیروان حقیقی امت اسلامی باشد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق در پایان با اشاره به لزوم اتحاد هرچه بیشتر میان شیعیان و اهل سنت در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی، بیان کرد: مسلمانان باید در هفته وحدت به صورت حقیقی نشان دهند که بر اساس اشتراکات فراوان با یکدیگر متحد و در برابر دشمن ایستاده‌اند.