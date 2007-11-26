تدوین الگوی اسلامی توسعه با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

دبیر انجمن اقتصاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : طراحی الگوی توسعه اسلامی در دستور کار معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری قرار گرفته که این انجمن نیز با مذاکرات و توافقات صورت گرفته در تدوین این سند ملی مشارکت خواهد کرد.

حجت الاسلام حسینی افزود: هم اکنون "حلقه توسعه" با حضور 10 نفر از اعضای انجمن تشکیل شده و جلساتی را برگزار کرده است. همچنین درنظر داریم نشستهایی با مراجع و علمای حوزه با موضوع توسعه برگزار کنیم و حداقل 7 مقاله علمی در این زمینه تولید شود.

وی افزود: براساس توافق صورت گرفته پیش بینی می شود نتایج این طرح تا 6 ماه آینده آماده ارائه شود.