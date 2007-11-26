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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۹

تدوین الگوی اسلامی توسعه با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

تدوین الگوی اسلامی توسعه با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم با تشکیل حلقه های علمی و نشستهای تخصصی در تدوین الگوی اسلامی توسعه مشارکت می کند.

دبیر انجمن اقتصاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : طراحی الگوی توسعه اسلامی در دستور کار معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری قرار گرفته که این انجمن نیز با مذاکرات و توافقات صورت گرفته در تدوین این سند ملی مشارکت خواهد کرد.

حجت الاسلام حسینی افزود: هم اکنون "حلقه توسعه" با حضور 10 نفر از اعضای انجمن تشکیل شده و جلساتی را برگزار کرده است. همچنین درنظر داریم نشستهایی با مراجع و علمای حوزه با موضوع توسعه برگزار کنیم و حداقل 7 مقاله علمی در این زمینه تولید شود.

وی افزود: براساس توافق صورت گرفته پیش بینی می شود نتایج این طرح تا 6 ماه آینده آماده ارائه شود.

کد مطلب 590341

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