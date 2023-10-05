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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۴

هشدار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان؛

مردم گلستان از استقرار در پارک‌های جنگلی پرهیز کنند

مردم گلستان از استقرار در پارک‌های جنگلی پرهیز کنند

گرگان-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: شهروندان گلستانی از استقرار در پارک‌های جنگلی، مناطق کوهستانی و در مسیر رودخانه‌ها پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سلامتی با اشاره به شدت بارش‌ها همراه با وزش باد و رعد و برق، پدیده مه گرفتگی بویژه در غرب استان، اظهار کرد: در محورهای جنگلی، کوهستانی و سیل گیر احتمال افتادن و شکستن درختان و یا سیلابی شدن رودخانه‌ها وجود دارد.

وی افزود: از تمام هم استانی‌ها درخواست می‌کنیم تا از نزدیک شدن به سازه‌های آبخیزداری و استقرار در مناطق جنگلی کوهستانی جدا خودداری کنند.

عادل مصدقی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان در جلسه اضطراری قرارگاه مرکزی راهداری استان گفت: تمام راهداران و عوامل راهداری ستادی و شهرستانی از امروز به حالت آماده باش ویژه درآمده‌اند تا از مخاطرات احتمالی در جاده‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: مرکز مدیریت راه‌ها و قرارگاه مرکزی راهداری هم بطور شبانه روزی با تلفن گویای ۱۴۱ و شماره تماس ۰۱۷۳۲۴۸۰۰۱۹ پاسخگوی کاربران جاده‌ای هستند.

کد مطلب 5903412

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