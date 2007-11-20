بالاخره غرب می فهمد که تحریم ایران بی اثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه به نقل از یک مقام اروپایی افزود : تاکنون از مذاکرات مستقیم ایران با هم پیمانان آمریکا مانند فرانسه نتیجه ای حاصل نشده و این گفتگوها نتوانسته است ایران را وادار به دست برداشتن از برنامه هسته ای خود کند و در صورتی که تحریمهای جدید علیه ایران اعمال شود، موافقین این روند تا بهار سال آتی به بیهوده بودن آن پی خواهند برد.

در این مطلب نویسنده در توضیح این که چرا آمریکا از گفتگو با ایران خودداری می‌کند تاکید دارد که مثلاً اگر در مناسب ترین شرایط تحریم‌های تازه‌ای از سوی شورای امنیت و اروپایی‌ها بر ایران تحمیل شود و این امر ایران را منزوی نکند، ماجرا به نحوی بد پایان خواهد یافت.

این روزنامه آورده است: اروپایی‌ها مذاکره با ایران را بی نتیجه می دانند و خواستار اعمال تحریم های بیشتر هستند، اما خود آنها هم درباره اثرات بازدارنده تحریم‌ها تردید دارند.



در این گزارش با اشاره به تازه ‌ترین مواضع چین آمده است: پکن که روابط اقتصادی و بازرگانی زیادی با ایران دارد با اعمال فشارهای بیشتر بر تهران مخالف است.

در این گزارش آمده است: در صورتی که تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع شود، آمریکا، و متحدین غربی اش یعنی فرانسه وانگلیس در 4 ماهه دوم سال آتی میلادی به بی‌ نتیجه بودن آن پی خواهند برد.