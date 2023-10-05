امنیت کشور حاصل تلاش نیروهای نظامی و انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر پنجشنبه در دیدار با سردار رادان فرمانده انتظامی کشور اظهار داشت: تلاش قوای انتظامی برای ایجاد امنیت در جامعه بسیار ارزشمند و مهم است و امروز ملت ما امنیت را مدیون تلاش‌ها نیروهای انتظامی و دیگر قوای نظامی هستند.

مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: امام علی علیه السلام در توصیه به مالک اشتر می‌فرماید مردم ستون دین هستند، از این رو خدمت به مردم بسیار مهم است که نیروی انتظامی در این مسیر گام بر می‌دارد.

آیت الله نوری همدانی ابراز داشت: قرآن می‌فرماید بهترین امت کسانی هستند که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که این امر باید در جامعه دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید سه چیز در زندگی نیاز است که امنیت، عدل و فراوانی نعمت از جمله آنان است.

آیت مرجع تقلید تاکید کرد: اگر امنیت نباشد هیچ چیز محقق نمی‌شود و اگر در جامعه‌ای ظلم باشد رفاه و آسایش مردم تحت الشعاع قرار می‌گیرد.