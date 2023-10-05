به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال بارسلونا اسپانیا و پورتو پرتغال شب گذشته و در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر تیم بارسلونا به پایان رسید.
در دقیقه ۳۴ این بازی، «رابرت لواندوفسکی» مهاجم لهستانی بارسلونا از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد و زمین بازی را ترک کرد. باشگاه بارسلونا امروز در بیانیهای اعلام کرد این بازیکن دچار پیچ خوردن مچ پا شده و احتمال دارد یک ماه دور از میادین باشد. البته همه چیز به ریکاوری لواندوفسکی بستگی دارد که هرچه سریعتر خود را آماده حضور در میادین کند.
به این ترتیب اگر لواندوفسکی یک ماه خانه نشین شود دیدار حساس با رئال مادرید یا همان الکلاسیکو در هفته یازدهم لالیگا که روز هفتم آبان ماه برگزار خواهد شد را از دست میدهد.
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