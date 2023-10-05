۱۰۶ نفر از معتادان متجاهر شهر گرگان جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالاری از جمع آوری ۱۰۶ نفر از معتادان متجاهر در شهرستان گرگان خبر داد و اظهار کرد: این افراد به ساختمان مددسرا انتقال یافتند که پس از طی مراحل پزشکی و قضائی تمامی افراد مورد غربالگری قرار گرفتند.

وی افزود: پس از غربالگری تعداد ۱۹ نفر از آقایان به مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ توسکستان و همچنین ۴۲ نفر دیگر به کمپ روستای نودیجه و ۱۰ نفر از به کمپ رهجو منتقل شدند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: پس از اقدامات تیم غربالگری در خصوص بانوان جمع آوری شده تعداد ۱۶ نفر از خانم‌ها به کمپ ماده ۱۵ آفتاب زندگی، ۶ نفر به کمپ احیا گران رهایی و ۷ نفر به کمپ رویش منتقل شدند.

وی اظهار کرد: یک نفر از افراد جمع آوری شده از اتباع خارجی بود که به اردوگاه تحویل شد و تعداد ۵ نفر باقی مانده با تشخیص مقام قضائی و پزشک معتمد پذیرش نشدند.





