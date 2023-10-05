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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان:

۱۰۶ نفر از معتادان متجاهر شهر گرگان جمع آوری شدند

۱۰۶ نفر از معتادان متجاهر شهر گرگان جمع آوری شدند

گرگان - معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان از جمع آوری ۱۰۶ نفر از معتادان متجاهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالاری از جمع آوری ۱۰۶ نفر از معتادان متجاهر در شهرستان گرگان خبر داد و اظهار کرد: این افراد به ساختمان مددسرا انتقال یافتند که پس از طی مراحل پزشکی و قضائی تمامی افراد مورد غربالگری قرار گرفتند.

وی افزود: پس از غربالگری تعداد ۱۹ نفر از آقایان به مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ توسکستان و همچنین ۴۲ نفر دیگر به کمپ روستای نودیجه و ۱۰ نفر از به کمپ رهجو منتقل شدند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: پس از اقدامات تیم غربالگری در خصوص بانوان جمع آوری شده تعداد ۱۶ نفر از خانم‌ها به کمپ ماده ۱۵ آفتاب زندگی، ۶ نفر به کمپ احیا گران رهایی و ۷ نفر به کمپ رویش منتقل شدند.

وی اظهار کرد: یک نفر از افراد جمع آوری شده از اتباع خارجی بود که به اردوگاه تحویل شد و تعداد ۵ نفر باقی مانده با تشخیص مقام قضائی و پزشک معتمد پذیرش نشدند.


کد مطلب 5903524

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