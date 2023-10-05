به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری عصر پنج شنبه در دیدار با جانشین فرمانده سپاه استان به میزبانی سالن شهید دانشگر ستاد سپاه سمنان ضمن بیان اینکه با همت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و همزمان با هفته وحدت ۱۵۱ سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند استان سمنان توزیع شد، ابراز داشت: این اقدام در راستای اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب، قانون جوانی جمعیت و رفع نیاز زوج‌های جوان صورت گرفته است.

وی ضمن بیان اینکه یکی از کارکردها و وظایف کمیته امداد تلاش برای حل مشکلات جوانان در حوزه مناطق محروم است، افزود: تهیه جهیزیه نو عروسان نیز بر همین مبنا با همکاری سپاه انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه جهیزیه توزیعی اقلام تولید داخلی و با کیفیتی هستند، ابراز داشت: با این اقدام به نوعی حمایت از تولیدکنندگان ایرانی نیز طبق منویات رهبر معظم انقلاب نیز انجام شده است.

ذوالفقاری در ادامه تصریح کرد: هر سری جهیزیه کالاهایی نظیر یخچال، ماشین لباسشویی، گاز، تلویزیون و جاروبرقی را در بر دارد که بین نو عروس‌های مناطق محروم استان سمنان توزیع خواهد شد.

وی افزود: خیران و نیکوکاران استان سمنان نیز می‌توانند در این امر خیر و خداپسندانه مشارکت کرده و کمیته امداد را در یاری رساندن به همنوع خودشان همراهی کنند.