خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: روستای همیجان در فاصله ١١ کیلومتری مرکز شهر بهاباد، بهره‌مند از بافتی زیباست و یکی از روستاهای هدف گردشگری به شمار می‌رود و به ماسوله کویر شهرت دارد.

همیجان دهستانی متشکل از ٣۵ پارچه آبادی و روستا است و این روستا رگ حیات بهاباد به شمار می‌رود زیرا آب قنات بهاباد از کوه‌های این روستاها سرچشمه می‌گیرد.

قنات بهاباد در معرض تهدید فعالیت معدنی

چندی پیش صدور مجوز اکتشاف معدن آهن در کوه همیجان که در کنار روستا واقع شده، موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده زیرا با بهره‌برداری از معادن آن، علاوه بر تخریب روستاها، شهر بهاباد نیز آسیب خواهد دید و بی‌شک مهاجرت مردم را در پی خواهد داشت.

به همین منظور مردم بهاباد با حضور در مسجد انقلاب این شهر ضمن اعتراض خود به بهره برداری و اکتشاف معدن، خواستار لغو پروانه اکتشاف این معدن شدند.

این گردهمایی با حضور پرشور مردم و تمامی اعضای شورای اسلامی شهر بهاباد و جمعی از روحانیت در محل مسجد انقلاب بهاباد برگزار شد.

تخریب ۳۵ پارچه روستا، آبادی و قنات با بهره‌برداری از معدن همیجان

حجت الاسلام سیدرضا رضی، یکی ازروحانیون منطقه و یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد در این مراسم اظهار داشت: مقدمات راه اندازی و اکتشاف این معدن سبب تخریب ۳۵ پارچه روستا و آبادی و قنات‌های این روستاها و نابودی شهرستان می‌شود.

در این مراسم طوماری با موضوع لغو فوری مجوز اکتشاف معدن همیجان و عدم هرگونه فعالیت معدنی در کوهستان روستای تقی آباد مورد تاکید همه حاضران قرار گرفت.

پای درد و دل‌های اهالی نشستیم؛ مردمی که نگران فعالیت معدنی هستند و هیچ امیدی نیز به بهره‌برداری مالی از آن و رفع نیازهایشان ندارند و به بدقولی‌هایی از دیگر معادن اشاره می‌کنند؛ بماند که گلایه‌ها باز هم به سمت نگاه ناعادلانه مسئولان در برخورد با فعالیت معادن و گلایه اهالی برخی مناطق معدن‌خیز سوق داده می‌شود، گلایه از اینکه سلامت مردم منطقه و شهرشان، حقی است که نباید به هیچ بهایی پایمال شود.

نگرانی اهالی همیجان از آینده مبهم محل سکونتشان

برخی از شهروندان بهابادی از طومارها، مکاتبات و نامه نگاری‎های خود با مسئولان ارشد استان و کشور حرف می‌زنند و خواستار توجه مسئولان به این منطقه محروم در استان یزد هستند؛ هرچند که همچنان نگران آینده مبهم منطقه سکونت خود پس از بهره‌برداری معدن نیز هستند.

بعضی از اهالی نیز مردد به شفافیت مسئولان در این زمینه هستند و زیرا مسئولان مدعی شده بودند که تا زمانی که خبری از پروانه بهره‌برداری نباشد، فعالیتی هم آغاز نمی‌شود ولی چرا با وجود صادر نشدن پروانه فعالیت‌ها رسماً آغاز شده است.