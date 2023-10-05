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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

فضا در سایه اقتدار نیروهای انتظامی برای هنجارشکنان ایمن نیست

فضا در سایه اقتدار نیروهای انتظامی برای هنجارشکنان ایمن نیست

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: فضای جامعه در سایه اقتدار و صلابت نیروی انتظامی برای عاملان بی نظمی و هنجارشکنان ایمن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله دری نجف‌آبادی، پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با فرمانده، معاونان و کارکنان انتظامی استان مرکزی در اراک ضمن تبریک هفته فراجا اظهار داشت: و تشکر از زحمات و تلاش‌های این نیرو، افزود: نیروی انتظامی در راستای اهداف متعالی خود، شهدای بسیاری را تقدیم این نظام مقدس کرده که این مهم برگ زرینی در افتخارات جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی باید با تقویت بنیه علمی و آموزشی خود، شگردهای خائنین و دشمنان را شناسایی و در مقابله با جرایم مختلف از هیچ خطایی چشم پوشی نکند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: در سایه اقتدار و صلابت نیروی انتظامی باید فضای جامعه همیشه برای عاملان بی نظمی و برهم زنندگان نظم عمومی ناامن باشد.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: با برنامه ریزی مناسب در خصوص برخی مسائل همانند حجاب و عفاف می‌توان از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد تا این پدیده‌ها به مقوله امنیتی تبدیل نشود.

وی با اشاره به تردد خودروهای شوتی در جاده‌های ارتباطی استان مرکزی گفت: تعامل و هم افزایی لازم پرسنل نیروهای انتظامی با استان‌های همجوار در راستای مقابله با پدیده قاچاق کالا می‌تواند بسیار گره گشا باشد.

کد مطلب 5903540

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