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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

آتش سوزی کارگاه مبل سازی۷ نفر را روانه بیمارستان کرد

آتش سوزی کارگاه مبل سازی۷ نفر را روانه بیمارستان کرد

مشهد- مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آتش گرفتن یک کارگاه مبل‌سازی در اطراف مشهد هفت نفر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: آتش گرفتن یک کارگاه مبل‌سازی در روستای خُلق آباد از توابع شهرستان مشهد روز پنجشنبه هفت نفر را روانه بیمارستان کرد.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: این رخداد ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه امروز روی داد که برای امدادرسانی به مصدومان چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: ۶ تن از مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) و یک نفر نیز به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال یافتند.

کد مطلب 5903547

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