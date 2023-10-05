ضریب برخورداری آسفالت راه روستایی گیلان ۸۳ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد مقبلی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مسیرهای ارتباطی راه رودسر در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: خوشبختانه ضریب برخورداری روستاهای گیلان از راه آسفالت ۸۳ و همسان با میانگین ضریب برخورداری کشور است.

وی با اشاره به آسفالت راه روستاهای شهرستان رودسر افزود: ضریب برخورداری این شهرستان از آسفالت نسبت به استان ۷۲ درصد و از ضریب کمتری برخوردار است.



مقبلی مشکل اصلی راه‌های گیلان را تردد بالا، شرایط آب هوایی و سطح روی آسفالت عنوان کرد و گفت: قدمت سرویس دهی این راه‌ها بالای ۲۵ سال است که سطح روی آسفالت مسیرها به نابودی رسیده است.

معاون سازمان راهداری کشور بیان کرد: اعتباراتی در سال ۱۴۰۱ برای روکش آسفالت راه‌های گیلان مصوب و ابلاغ شد که اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای در سال گذشته بحث روکش آسفالت راه‌های استان را با انتخاب پیمانکار انجام داد که عملکرد خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ بخشی از اعتبارات ملی که از منابع داخلی سازمان بوده به روکش آسفالت راه‌های استان اختصاص داده شده است، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون با مشکلات نداشتن قیر مواجه بودیم که خوشبختانه این مشکل رفع و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی پروژه‌هایی که انتخاب پیمانکار شدند اجرایی می‌شود.

مقبلی با تاکید بر اینکه ۲۰ کیلومتر از مسیرهای استان بر اساس بودجه‌ای که سازمان دارد مجوز برگزاری مناقصه را ابلاغ می‌کنیم، افزود: امکان دارد پروسه انتخاب پیمانکار کمی، طول بکشد ولی در نهایت این کار اجرایی می‌شود و بحث قیر برای این پروژه‌ها به مرحله اجرا و تخصیص می‌رسانیم.

وی به بحث نگهداری راه‌ها اشاره کرد و گفت: توصیه‌های لازم به اداره راهداری شهرستان رودسر و املش داده شد و انتظار داریم تا در بازدیدهای آینده مشکلاتی که در حوزه نگهداری مسیرها است با امکاناتی که در اختیار دارند مرتفع شود.