به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش یاوران وقف که در مدرسه علمیه امام کاظم (ع) برگزار شد اظهار کرد: حقیقتاً در مسئله وقف شاهد تحول هستیم و این مهم، امری ضروری بوده است.

وی افزود: لازم است گام‌های بیشتری برای احیای وقف و موقوفات برداشته شود زیرا وقف هم در قرآن کریم و هم در روایات و همچنین در عمل پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به آیات شریفه «فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَ اتَّقی‌؛ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی‌؛ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری‌» و استناد به آنها در مورد مسئله وقف خاطرنشان کرد: خداوند می‌فرماید کسی که برای خدا چیزی را اعطا کند – مانند کسی که مالی را برای رضایت خداوند وقف می‌کند – راه دنیا و آخرت را برای او هموار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: روایات متعددی در باب وقف از ائمه اطهار (ع) صادر شده که متولیان وقف آنها را مورد توجه قرار داده‌اند اما ذکر چند نکته دیگر هم ضروری است.

فاضل لنکرانی با بیان اینکه وقف عملی عبادی محسوب می‌شود گفت: وقف صدقه‌ای جاریه برای واقف است و تا زمانی که باقی باشد، ثواب و اجر برای او در نظر گرفته می‌شود که علاوه بر اصل وقف کردن است که جزو مستحبات مؤکد در فقه شیعه محسوب می‌شود.

مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) تصریح کرد: در آیات و روایات نیامده که واقف باید مسلمان باشد یا اینکه وقف بر مسلمان شود، حتی مسلمان می‌تواند اموالی را برای کافر وقف کند زیرا هدف اصلی از وقف، تقویت حس انسان‌دوستی و خدمت به بشریت است.

وی گفت: لازم است موقوفاتی برای تفریح و ورزش مردم هم وقف شوند نه اینکه اینطور تبلیغ کنیم که وقف فقط برای ساخت مسجد و مسائل دینی است زیرا هم انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد و هم دایره وقف را محدود می‌کند.

فاضل لنکرانی تصریح کرد: وقف منازلی برای سکونت افرادی که نمی‌توانند خانه‌ای تهیه کنند هم جزو ملزومات و نیازهای امروز جامعه است یا اینکه برای مسافرانی که از دیگر کشورها به ایران می‌آیند، مکان‌هایی اختصاص یابد و از آنها پذیرایی شود.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: امام راحل در تحریرالوسیله نوشته‌اند «وقف بر کافر ذمی مانعی ندارد» و حتی مرتد ملی هم بدون مانع ذکر شده است.

وی با بیان اینکه دایره وقف، پیوند میان همه انسان‌هاست خاطرنشان کرد: باید همه اقشار جامعه را به این جهت سوق دهیم که دایره وقف وسیع بوده و نیازی نیست همه موقوفات برای امور دینی باشند.