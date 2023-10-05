تقدیر از دست اندرکاران موکب اربعینی امامزادگان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته وقف، همایش بزرگ یاوران وقف در سالن همایشهای مدرسه علمیه امام کاظم (ع) برگزار شد.
در این همایش جمعی از مدیران و مسئولان اوقاف، مسئولان شهری و استانی و اساتید حوزوی و همچنین واقفان و خیرین استان حضور داشتند.
بخشی از این مراسم، پخش کلیپ مربوط به فعالیت موکب امامزادگان استان قم در شهر سامرا بود که همزمان با ایام اربعین و به مدت ۲۰ روز در این شهر برپا شد همچنین از عوامل و دست اندرکاران مواکب امامزادگان که در شهر قم برپا شده بودند هم تجلیل به عمل آمد.
بر این اساس از حجتالاسلام اسماعیل نادرعلی مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) روستای زواریان، حجتالاسلام هدایتی مسئول فرهنگی بقعه متبرکه امامزاده جمالالدین (ع)، محمد جواد کریمی مدیر اجرایی حرم امامزادگان ابراهیم و محمد (ع)، عباس کرمبخش مدیر اجرایی حرم امامزاده احمد بن قاسم (ع)، حجتالاسلام صدر مدیر موکب امامزادگان قم در شهر سامرا، مجتبی اعتمادخواه مسئول پیشخوان موکب امامزادگان قم، مهدی اکبری مسئول پیشخوان موکب، محمد راستگو مسئول آشپزخانه موکب، حسین مقدم مسئول تأسیسات موکب امامزادگان قم در سامرا، رضا منتهایی مسئول مالی مواکب اوقاف، حجتالاسلام محسن فاطمیان عضو هیئت امنای موکب، مجید نصیری مسئول پشتیبانی موکب، محمد شکری مسئول پیشخوان و مهدی قائمپناه مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف استان قم و مسئول رسانه موکب امامزادگان قم در سامرا، تقدیر شد.
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