حمایت حقوقی و قضایی از رسانه های مطالبه گر در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی قویدل ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه جنوب استان با مسئولان قضائی که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان برگزار شد، با اشاره به استقبال دستگاه قضائی از نقد سازنده گفت: دستگاه قضائی استان از انتقادات سازنده اصحاب رسانه و تمام نخبگان جامعه استقبال می‌کند.

وی افزود: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان حاکمیت و قوای سه گانه کشور، ضمن استقبال از انتقادات سازنده و همچنین همکاری و همگرایی با اصحاب رسانه، حمایت ازخبرنگاران، روزنامه نگاران و نویسندگان مطالبه گر در استان کرمان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ضمن تقدیر از فضای رسانه‌ای حاکم بر استان کرمان، افزود: خوشبختانه در استان کرمان، همراهی بسیار خوبی بین دستگاه قضائی و اصحاب رسانه وجود دارد و این امر باعث شده است مسیر پاسخ به شبهات و افشاسازی نقشه‌های دشمن به خوبی شکل گیرد.

قویدل با اشاره به افزایش جرایم و آسیب‌های جدید در سطح جامعه اضافه کرد: دستگاه قضائی به تنهایی قادر به مبارزه با این تهاجمات و جرایم نیست لذا باید با همکاری یکدیگر اقدامات پیشگیرانه ای در این رابطه داشته باشیم.