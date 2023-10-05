خرمای بم به ۵۰ کشور صادر می شود

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرستان بم قطب تولید خرما در استان کرمان و کشور محسوب میشود و این شهرستان به صورت خاص خرمای مضافتی مرغوب تولید میکند که مورد توجه بازار مصرف داخلی و خارجی است.
وی خرما را از جمله محصولات صادرات محور استان کرمان دانست و افزود: سالانه ۱۸۰ هزارتن خرما تولید و صادرات آن به بیش از ۵۰ کشور انجام میشود.
برزنگ بیان کرد: خرما در واقع اقتصاد تک محصولی شرق استان به ویژه بم است که حمایت از کشاورزان در بخش مقابله با دلال بازی، جلوگیری از افت قیمت و مبارزه با آفت ها بسیار مهم است.
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