خرمای بم به ۵۰ کشور صادر می شود

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرستان بم قطب تولید خرما در استان کرمان و کشور محسوب می‌شود و این شهرستان به صورت خاص خرمای مضافتی مرغوب تولید می‌کند که مورد توجه بازار مصرف داخلی و خارجی است.

وی خرما را از جمله محصولات صادرات محور استان کرمان دانست و افزود: سالانه ۱۸۰ هزارتن خرما تولید و صادرات آن به بیش از ۵۰ کشور انجام می‌شود.

برزنگ بیان کرد: خرما در واقع اقتصاد تک محصولی شرق استان به ویژه بم است که حمایت از کشاورزان در بخش مقابله با دلال بازی، جلوگیری از افت قیمت و مبارزه با آفت ها بسیار مهم است.