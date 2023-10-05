به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر پنج شنبه در کارگروه مبادلات مرزی در استانداری بوشهر با حضور وزیر کشور اظهار داشت: نسبت به کسانی که باعث شدند تا مجوز صدور سفر صادر شود گلایه‌مندی وجود دارد، چرا باید مردم ما در سختی زندگی کنند و آنگاه تصمیمی گرفته شود که شیرینی آن حس نشود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط را برای ملوانان و لنج‌داران سهل بگیرید تا تأخیر در صدور مجوز را بتوانند جبران کنند.

وی گفت: برای ساماندهی ته‌لنجی لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس آمد که با وجود رفع بعضی از ایرادات در کمیسیون اقتصادی، بعضی از ضعف‌ها جبران نشد.

وی ادامه داد: اگر در آئین نامه‌ای که تنظیم می‌شود نتوان ایرادات را برطرف کرد حتماً مسائلی را شاهد خواهیم بود که موجب می‌شود تا این لایحه اجرایی نشود.