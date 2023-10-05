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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۶

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم:

دولت ایرادات لایحه ساماندهی ته‌لنجی را جبران کند

دولت ایرادات لایحه ساماندهی ته‌لنجی را جبران کند

بوشهر- نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ایرادات لایحه ساماندهی ته‌لنجی را در تدوین آئین نامه جبران کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر پنج شنبه در کارگروه مبادلات مرزی در استانداری بوشهر با حضور وزیر کشور اظهار داشت: نسبت به کسانی که باعث شدند تا مجوز صدور سفر صادر شود گلایه‌مندی وجود دارد، چرا باید مردم ما در سختی زندگی کنند و آنگاه تصمیمی گرفته شود که شیرینی آن حس نشود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط را برای ملوانان و لنج‌داران سهل بگیرید تا تأخیر در صدور مجوز را بتوانند جبران کنند.

وی گفت: برای ساماندهی ته‌لنجی لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس آمد که با وجود رفع بعضی از ایرادات در کمیسیون اقتصادی، بعضی از ضعف‌ها جبران نشد.

وی ادامه داد: اگر در آئین نامه‌ای که تنظیم می‌شود نتوان ایرادات را برطرف کرد حتماً مسائلی را شاهد خواهیم بود که موجب می‌شود تا این لایحه اجرایی نشود.

کد مطلب 5903646

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