فرمانده انتظامی خواف با خانواده‌ شهدای شهرستان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد خرسند عصر پنج شنبه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به تمامی سبز پوشان اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی امسال از ۱۳ مهر با شعار «شهروند قانون‌مدار، پلیس خدمتگزار» آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان خواف از مهمترین برنامه‌های این هفته دیدار با خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان، غبارروبی مزار شهدا، حضور پرشور تمامی همکاران در مصلاهای نماز عبادی، سیاسی جمعه، اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر و برپایی میز خدمت در محل مصلای نماز جمعه عنوان کرد.

وی بیان کرد: همچنین ویزیت رایگان بیماران روستاهای کم برخوردار از پزشک، دیدار رو در روی مردم با فرماندهی انتظامی در محل کیوسک پلیس راهور، کلنگ زنی ۱۴ واحد مسکونی سازمانی، برگزاری صبحگاه مشترک و تجلیل از بازنشستگان و کارکنان از دیگر برنامه‌های این هفته است.