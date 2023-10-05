۱۴ فقره جهیزیه به مددجویان شهرستان دیواندره اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید عسکری عصر پنج‌شنبه در مراسم اهدای ۱۴ فقره جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت شهرستان دیواندره عنوان کرد: از ۷۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد در سطح استان سه هزار خانوار در شهرستان دیواندره زندگی می‌کنند.

وی افزود: ماهیانه پنج میلیارد و ۵۰۰ میلبون تومان مستمری به مددجویان شهرستان دیواندره پرداخت می‌شود.

عسکری با اشاره اینکه ۳۶ درصد از جامعه هدف کمیته امداد کردستان سالمند هستند، گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان برای ارائه خدمات به سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان کردستان هزینه شد.

وی در بخش مسکن روستایی مددجویان عنوان کرد: از یک‌هزار واحد مسکن روستایی سهم استان کردستان ۱۲۰ واحد سهم شهرستان دیواندره است که در حال ساخت و تکمیل است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان کردستان گفت: افراد تحت حمایت زیر ۵۵ سال که که قبلاً در قالب تبصره ۱۴ و به صورت موقت تحت حمایت این نهاد قرار گرفته اند با پرداخت تسهیلات اشتغال و کمک به توانمندسازی آنها از چرخه حمایت خارج خواهند شد.