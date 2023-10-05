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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۰

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان کردستان:

۱۴ فقره جهیزیه به مددجویان شهرستان دیواندره اهدا شد

۱۴ فقره جهیزیه به مددجویان شهرستان دیواندره اهدا شد

دیواندره_ معاون حمایت و سلامت کمیته امداد کردستان گفت: ۱۴ فقره جهیزیه با همکاری سپاه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان دیواندره اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید عسکری عصر پنج‌شنبه در مراسم اهدای ۱۴ فقره جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت شهرستان دیواندره عنوان کرد: از ۷۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد در سطح استان سه هزار خانوار در شهرستان دیواندره زندگی می‌کنند.

وی افزود: ماهیانه پنج میلیارد و ۵۰۰ میلبون تومان مستمری به مددجویان شهرستان دیواندره پرداخت می‌شود.

عسکری با اشاره اینکه ۳۶ درصد از جامعه هدف کمیته امداد کردستان سالمند هستند، گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان برای ارائه خدمات به سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان کردستان هزینه شد.

وی در بخش مسکن روستایی مددجویان عنوان کرد: از یک‌هزار واحد مسکن روستایی سهم استان کردستان ۱۲۰ واحد سهم شهرستان دیواندره است که در حال ساخت و تکمیل است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان کردستان گفت: افراد تحت حمایت زیر ۵۵ سال که که قبلاً در قالب تبصره ۱۴ و به صورت موقت تحت حمایت این نهاد قرار گرفته اند با پرداخت تسهیلات اشتغال و کمک به توانمندسازی آنها از چرخه حمایت خارج خواهند شد.

کد مطلب 5903675

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