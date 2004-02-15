ابطحي: مردم تهران نمي فهمند كه ليست آبادگران مربوط به چه جناحي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، وي افزود: تبليغات انتخابات هم شروع شده است. در و ديوار پر شده است از عكس چهره هاي ناشناخته، مي گويند جناح راست براي تبليغ ليست خود، از اسامي مختلف استفاده كرده است.

ابطحي ادامه داده است: بالاخره اين شيوه اي است كه در انتخابات شوراها مفيد واقع شد. لابد مردم تهران هم نمي فهمند كه اين ليست كه با اسامي آدمهاي معروفي مثل آقاي احمد توكلي و يا آقاي حداد عادل آغاز مي شود مربوط به چه جناحي است! خوب در اين انتخابات پر رقابت(!) حق همه است شركت كنند. حالا اسم خود را طرفداران وفاق بگذارند يا آبادگران و يا .... مگر چه عيبي دارد. مهم اين است كه بعد از انتخابات عكسها را بر دارند و شهر را تميز كنند!