جشن پیروزی ذوب آهن در خانه شمس آذر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شمس آذر قزوین و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز پنجشنبه در هفته هفتم لیگ برتر برگزار شد.

ذوب‌آهن با نتیجه دو بر یک موفق به کسب سه امتیاز بازی امروز شد.

محمدی (۲۷ و ۳۴) برای ذوب آهن و عیسی مرادی (۷۰) برای شمس آذر گلزنی کردند.

شمس آذر که با عبور از مشکلات ابتدای فصل خود همچنان نیاز به کسب امتیاز دارد در نیمه نخست دیدار خانگی با ذوب آهن دو گل از جواد محمدی دریافت کرد تا نیمه نخست را با شکست به رختکن برود. محمدی (۲۷ و ۳۴) برای ذوب آهن گلزنی کرد تا این تیم امیدوار به کسب حداکثر امتیازات این دیدار برای نیمه دوم آماده شود.

نیمه دوم با بازی مالکانه میزبان قزوینی همراه بود اما ضد حملات سریع ذوبی ها باعث ایجاد چند موقعیت خطرناک روی درازه میزبان سد.

با این حال اخراج نادر محمدی بازیکن ذوب آهن در دقیقه ۵۸ باعث شد تا شاگردان سعید دقیقی شکلی کاملا هجومی بگیرند و بارها دروازه ذوبی ها را تهدید کنند

تلاش آنها بالاخره با گلزنی عیسی مرادی به گل نشست اما این برای فرار از شکست کافی نبود تا سه امتیاز دیگر به حساب ذوب آهن واریز شود و این تیم با ۱۱ امتیاز به رتبه دوم جدول موقتا صعود کند.

شمس آذر نیز همچنان به دلیل کسر سه امتیاز در ابتدای فصل با یک امتیاز باقیمانده از تلاش خود در فصل جاری رتبه چهاردهم را نصیب شده است.

دیگر دیدار همزمان هفته هفتم لیگ برتر با پیروزی پرگل چهار بر صفر تراکتور مقابل آلومینیوم در اراک همراه بود.