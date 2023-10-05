محمدرضا سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نمایش «دنیای خیال انگیز من» به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری «بهناز مهدی‌خواه» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان در نقاط مختلف استان به روی صحنه می‌رود.

به گفته وی این نمایش ویژه مدارس و خانواده‌ها، با حمایت مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری «بهناز مهدی‌خواه» از ۱۵ تا ۲۲ مهرماه جاری در شهرهای زاهدان، زابل، زهک و چابهار ۳۰ مهر ماه اجرا خواهد شد.

سالاری اضافه کرد: برگزیده مرکز ملی اسیتیج ایران، برگزیده بهترین بازیگر زن در بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، دارای تقدیر ویژه یونسکو با اهدای نشان ITI در جشنواره کودک و نوجوان تفلیس گرجستان ۲۰۲۲، نمایش برگزیده جشنواره تئاتر کودک و نوجوان Bursa ترکیه بخشی از عنوان‌ها و جوایزی است که مهدی‌خواه و نمایش او در خارج از کشور کسب کرده‌اند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان وبلوچستان خاطر نشان کرد: هم‌زمان با اجرای این نمایش، دو کارگاه تخصصی «از ایده تا اجرا» ویژه مربیان کانون و نشست تخصصی تئاتر خیمه شب بازی با همکاری گروه‌های نمایشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابل، برای دانشجویان و معلمان برگزار خواهد شد.