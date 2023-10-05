به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار استاندار لرستان امروز پنجشنبه در مراسم تجلیل از رتبههای برتر آزمون سراسری و دانشجویان برگزیده جشنواره سراسری قرآن و عترت از لرستان، اظهار داشت: نخبه کسی است که استعداد خود را بشناسد و با تعهد نسبت به همنوعان در جادهٔ اثربخشی قرار گیرد.
وی خطاب به برگزیدگان لرستانی آزمون سراسری، اظهار کرد: آنچه که شما را در ریل اساسی قرار میدهد قدرشناسی، ادای دین و اثر داشتن است.
استاندار لرستان، ادامه داد: کشف قابلیتها و تمرکز روی آن هنر اصلی شما نخبگان است.
زیویار، تأکید کرد: نخبگان نباید در خودشان متوقف شده بلکه میبایست قدردان افرادی باشند که برایشان زحمت کشیدهاند.
وی با اشاره به والدین و اولیای مدرسه بهعنوان عوامل اصلی و مؤثر در موفقیت نفرات برتر کنکور و برگزیدگان جشنواره قرآن و عترت، خطاب به آنها، گفت: تلاشهایی که اولیا و معلمان برای شما انجام دادهاند، شما باید بتوانید برای همنوعان خودتان انجام دهید.
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