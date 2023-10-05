جشنواره بین المللی زبان مادری در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه پنجشنبه در نشست با رئیس و اعضای خانه هنرمندان شهرستان ساری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۲۰۰ شهید شهرستان ساری گفت: جشنواره بین المللی زبان مادری (جشنواره و ورکشاپ بین المللی انجمن گرافیک خانه هنرمندان ساری) در حوزههای مختلف هنری در اواخر پاییز در شهرستان ساری برگزار خواهد شد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تمامی هنرمندان و فرهیختگان ساروی در جهت اعتلای هنرِ ایرانی-اسلامی با بیان اینکه باید بایک برنامه ریزی خلاقانه و مدبرانه برای هرچه باشکوهتر برگزار کردن جشنوارههای هنری در سطح شهرستان کوشا باشیم افزود: هنر اسلامی بر پایه وحدت، معنویت، خودشناسی، خداشناسی، دین باوری و اخلاق گرایی استوار است چراکه تمام زیباییهای هستی در هنر تجلی مییابد.
مقام عالی دولت در مرکز مازندران با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی، مذهبی و هنری مختلف در شهرستان ساری به تداوم برگزاری جشنوارههای هنری با همکاری نهادها و دستگاههای مرتبط در شهرستان و استان خبر داد و گفت: هنر، زبان، فهم مشترک و عامل وحدت بخش تمامی ملتها است و باید بکوشیم تا با زبانِ هنر مفاهیم دینی، انسانی و فرهنگی خود را به سایر جهانیان بشناسانیم.
فرماندار مرکز استان با بیان اینکه هنرمندانِ متعهد و مردمی میتوانند به درستی رسانهها و جامعه را تغذیه نمایند و با اثرگذاری خویش در تجلی رشد سیاسی جامعه نقش اساسی داشته باشند افزود: هنر، تجلی حقیقی خداشناسی و والاترین ابزار جهت روایتگری زندگی است.
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