قاتل فراری در سردشت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی شامگاه پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در روستای مراغان شهرستان سردشت طی چند روز قبل موضوع در دستور کار دادسرای شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به متواری شدن قاتل و همدستش دستورات قضائی جامع و کامل به ضابطین صادر و پس از چند روز پیگیری‌های مستمر قاتل به همراه همدستش دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این قتل به دلیل اختلافات خانوادگی و با اسلحه گرم اتفاق افتاده بود، گفت: متهمان دستگیر شده و با قرار بازپرس رسیدگی کننده بازداشت شدند.

شهرستان مرزی سردشت با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده است.