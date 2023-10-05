قاتل فراری در سردشت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی شامگاه پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در روستای مراغان شهرستان سردشت طی چند روز قبل موضوع در دستور کار دادسرای شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به متواری شدن قاتل و همدستش دستورات قضائی جامع و کامل به ضابطین صادر و پس از چند روز پیگیریهای مستمر قاتل به همراه همدستش دستگیر شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با بیان اینکه این قتل به دلیل اختلافات خانوادگی و با اسلحه گرم اتفاق افتاده بود، گفت: متهمان دستگیر شده و با قرار بازپرس رسیدگی کننده بازداشت شدند.
شهرستان مرزی سردشت با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجانغربی واقع شده است.
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