"اخبار فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جریده فلسفی عمده مطالب خود را به رویدادهای فلسفی که در ایران رخ می‌دهند اختصاص داده است. در این شماره گزارشی از نشست بزرگداشت فردید، همایش میشل فوکو و گزارشی از سخنرانی بیژن عبدالکریمی که درباره تفسیر معنوی از هیدگر ایراد شده بود آمده‌اند.

نگاهی به دومین جلد از کتاب تاریخ فلسفه اسلامی زیر نظر نصر و لیمان و گزارشی از مصاحبه با جان مارتین فیشر درباره وبلاگ فلسفی دانشجویی دانشگاه فلوریدا از عناوین دیگر منتشر شده در این شماره از دو هفته نامه "اخبار فلسفه" است .

نگاهی به درسهای دانشگاه ام آی تی، درباره مرگ آندره گورز، گزارشی از مصاحبه آلن بدیو نیز از دیگر مطالب این نشریه هستند .