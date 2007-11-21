شب ادارای در کودکان می تواند علامت ابتلا به صرع باشد

دکتر محمود محمدی، فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال، با هشدار به والدین در خصوص جدی گرفتن شب ادراری در کودکان ، به خبرنگار مهر گفت: گزارشات نشان می دهد شب ادارای می تواند نشان دهنده بروز حملات در هنگام خواب کودکان باشد.

وی ادامه داد: به طوری که هنگام خواب، کودک دچار حملات صرع شده و به طور حتم متوجه این حملات نمی شود و فقط نشان آن، شب ادراری است که باقی می ماند.

محمدی تاکید کرد: بر همین اساس، شب ادراری در کودکان باید مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد تا در صورت ابتلای کودک، درمان های مربوط به این بیماری انجام شود.

این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، به والدین توصیه کرد که در ساعات مختلف شب، کودک خود را کنترل کنند تا زمان شب ادراری آنها مشخص شود.

وی افزود: البته در برخی موارد علت شب ادراری به اشتباه بیماریهای عصبی عنوان می شود که درمان های مربوط به آن صورت می گیرد. در حالی که با بررسی شب ادراری در کودکان می توان علت اصلی را تشخیص داد.

محمدی یکی از راههای تشخیص این بیماری را، سابقه صرع در زمان نوزادی یکی از افراد خانواده دانست و گفت: همچنین در صورت مصرف داروهای مربوط به صرع، اگر موارد شب ادراری کاهش یابد نشان دهنده حملات صرع است.

این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، بروز 25 درصد موارد صرع را در سنین قبل از 5 سالگی عنوان کرد و افزود: صرع در 50 درصد موارد قبل از 25 سالگی خود را نشان می دهد.