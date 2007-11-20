وحدت آسیا رویا نیست / نیل به مقصد نهایی زمان بیشتری می طلبد

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیا در مراسم اختتامیه این اجلاس اظهار داشت: حرکت به سوی وحدت آسیا یک رویا نیست بلکه این آرزو و اندیشه تا حدود زیادی واقعیت یافته و محقق شده است.

وی خطاب به هیئت های پارلمانی آسیا گفت : بنده به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ پارلمانهای آسیا باید از همه شما و همه کسانی که در چند سال گذشته راه را برای این هدف طی کرده اند تشکر کنم.

حداد عادل ادامه داد: باید تصدیق کنیم که هنوز در آغاز راه هستیم و نیل به مقصد نهایی زمان بیشتری می طلبد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هنگامی که آسیا را با اروپا مقایسه می کنیم در می یابیم که کشورهای اروپایی علیرغم جنگ های طولانی که در قرنهای هجدهم تا بیستم ودر قالب جنگ های صد ساله ، جنگ های 30 ساله و جنگ های جهانی اول و دوم با یکدیگر داشتند امروز موفق شدند در قالب اتحادیه اروپا وحدتی میان خود ایجاد کنند و فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی را با یکدیگر هماهنگ نمایند.

وی با اظهار تاسف از اینکه آسیا هنوز از چنین مرحله ای دور است ادامه داد: آسیا همان طور که بارها گفته شد بیشترین ثروت، وسعت، جمعیت ، تنوع فرهنگی ودینی را دارا است اما باید بگوییم که همه این امکانات دردهه های گذشته منشاء تهدید بوده است.

حداد عادل خاطرنشان کرد: نفت و انرژی موجود در آسیا باعث شده که دیگران برای بدست آورد انرژی این قاره را مورد تهدید قرار دهند.رئیس مجلس افزود: وسعت قاره آسیا نیزطمع دیگران را برانگیخته و وسیله ای برای مداخله آنان شده است . وی همچنین تصریح کرد: جمعیت وسیع این قاره نیز طمع دیگران را برانگیخته و سایر کشورهای جهان می خواهند از این قاره به عنوان بازاری برای فروش محصولات خود استفاده کنند.

وی اظهار داشت: تنوع قومی و فرهنگی در قاره آسیا به میدانی برای دامن زدن به اختلافات از سوی دیگران تبدیل شده است.

رئیس دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیا درادامه سخنانش خطاب به میهمانان این نشست تصریح کرد: اکنون وقت آن رسیده که با استفاده از این امکانات تهدیدات موجود را به فرصت کنیم وبه جای اینکه ثروت، وسعت، تنوع قومی یا فرهنگی و دینی آسیا تهدیدی برای این قاره بزرگ باشد، این امکانات را به صورت یک فرصت برای تحول و پیشرفت درآوریم.

حداد عادل خاطرنشان کرد : به نظر می رسد در ملت های آسیایی اراده برای تبدیل این تهدیدات به فرصت پدید آمده و رشد و بلوغ سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی نیز ارتقا یافته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: وجود اتحادیه های منطقه ای متعدد درآسیا که همگی آنها فعال هستند گواه این مدعاست و همچنین پیشرفت هایی که مجمع مجالس آسیایی در یک سال گذشته داشته گواهی است بر این موضوع که آسیا می تواند به سوی وحدت حرکت کنند .

وی خطاب به هیئت های پارلمانی آسیایی ادامه داد: ما اعلام می کنیم به حکم وظیفه ای که شما به عهده ما به عنوان دبیرخانه نهاده اید در انجام وظیفه جدی هستیم .

حداد عادل خاطرنشان کرد: شورای اجرایی در گذشته متصل به مجمع عمومی بود و کار خود را با همدلی و همکاری بر اساس اصول دموکراسی به خوبی انجام داد.

رئیس دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیا خاطرنشان کرد: ما معتقدیم این سند ها که در این نشست به تصویب رسیده هر کدام باید با تلاش و همفکری بیشتر اساس ایجاد یک موجودیت عینی در قابل یک سازمان، دفتر و واحد کاری در آسیا ایجاد شود.

وی گفت: اگر دبیرخانه ثابت مجمع مجالس آسیا درتهران باشد، هریک از کشورهای آسیایی نیز باید موجودیتی در ارتباط با این مجمع داشته باشد وهمانطور که در اروپا شاهدیم به عنوان نمونه در بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و اتریش موسسات مختلفی وجود دارد که همگی برای اتحادیه اروپا کارمی کنند و درآسیا هم باید سازمانهای برای مجمع مجالس آسیایی تاسیس شود.

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در مناطق پنج گانه قاره آسیا باید سازمانهایی در این خصوص تاسیس شود تا همه کشورهای آسیایی در تحکیم پایه های وحدت و همکاری در این قاره سهیم باشند.

حداد عادل تاکید کرد: وحدت آسیا کاری نیست که فقط یک کشور و یا چند کشور بتوانند آن را تامین کنند و ما در ماههای آینده این راه را با پشتیبانی شما ادامه خواهیم داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی اظهار داشت: چند ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس برای دور جدید برگزار خواهد شد و من به شما اطمینان می دهم که نتیجه انتخابات هر چه باشد و ملت ایران به هر کس به عنوان نماینده خود رای دهند و همچنین هر کس رئیس مجلس باشد جمهوری اسلامی ایران و مجلس در ایران، راهی را که شما نمایندگان مجالس آسیا انتخاب کرده اید ادامه خواهد داد و این مسیر را پیش خواهد برد.

غلامعلی حداد عادل گفت : اطمینان دارم که کشوراندونزی که پس از ایران عهده دار مجمع مجالس آسیا در دو سال آینده خواهد بود و بعد از آن سوریه که به انتخاب شما عهده دار این وظیفه بعد از اندونزی خواهد بود قاره آسیا را به اهداف خود در نیل به وحدت و همگرایی کمک خواهد نمود و راهی را که به سوی افق وحدت و همگرایی در آسیا آغاز شده ادامه خواهند داد.