باشگاه سپاهان به رسانه های بین المللی معرفی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، صبح امروز "جان شوماخر" مسئول ارشد رسانه ای فیفا طی مکاتبه ای رسمی با باشگاه سپاهان، از مسئولان این باشگاه درخواست کرد که پیش از سفر به ژاپن برای شرکت در رقابتهای جام باشگاههای جهان، کنفرانسی مطبوعاتی را با حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی برگزار کنند.

برپایه این گزارش،دراین کنفرانس مطبوعاتی 2 نماینده ازفیفا که یکی ازآنها نماینده رسانه ای فدراسیون جهانی فوتبال است، حضورخواهند داشت که نام این نمایندگان طی روزهای آینده به باشگاه سپاهان معرفی خواهد شد.

دراین کنفرانس مطبوعاتی قراراست نمایندگان فیفا ضمن تبریک به باشگاه سپاهان برای حضور در رقابتهای جام باشگاههای جهان، این باشگاه ایرانی را از طریق رسانه های مختلف خارجی و داخلی حاضر در این کنفرانس، به فوتبال جهان معرفی کنند.

همچنین در این کنفرانس توضیحات کاملی در خصوص نحوه برگزاری رقابتهای جام باشگاههای جهان از طریق نمایندگان فیفا و فیلم هایی ویدئویی که پخش خواهد شد، به حاضرین ارائه خواهد شد.

براین اساس قراراست پیش ازظهر فردا جلسه ای در باشگاه سپاهان برگزار شده تا زمان برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی مشخص شود.