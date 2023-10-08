ریز و درشت جرائم سایبری در غرب تهران/اقدامات پلیس فتا چیست

خبرگزاری مهر، گروه استانها: «حقیقتاً نیروی انتظامی میتواند به جمهوری اسلامی آبرو بدهد. یعنی اگر فرض کنیم پنج یا ده دستگاه دیگر هم به وظایفشان عمل نکنند امّا نیروی انتظامی یک نیروی انتظامیِ صحیحالعمل، درستکار، قوی، قاطع و دارای شرایط لازم باشد، نظام جمهوری اسلامی را در چشم مردم آبرومند خواهد کرد؛ میتوانید مایهی آبرو باشید. نقطهی مقابلش هم خدای نکرده ممکن است اتّفاق بیفتد؛ لذا اینها را بایستی توجّه کرد که عمده، صیانت سازمانی است؛ در درون سازمان، این صیانتِ لازم انجام بگیرد که این طبعاً به بیرون منعکس خواهد شد.» اینها بخشی از بیانات ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی است.
اهمیت نیروی انتظامی بر کسی پوشیده نیست و بخشی از مأموریت این نیرو در بخش سایبری و فضای تولید و تبادل اطلاعات است، جایی که پلیس تخصصی به نام «پلیس فتا» در این زمینه فعالیت میکند، اهمیت پلیس فتا و نیز هفته فراجا باعث شد، تا با سرهنگ سید نظام موسوی، رئیس پلیس فتا غرب استان تهران به گفتگو بنشینیم، که حاصل آن در ادامه میآید:
* اگر برای مردم مشکلی پیش بیاید، راه ارتباطی و اطلاع رسانی به شما از چه طریق است؟
حدود یک سال پیش بحث فوریتهای سایبری و ارتباط پلیس فتا مطرح شد، که شماره ۰۹۶۳۸۰ برای این امر در نظر گرفته شد و تمام هموطنان در سراسر کشور میتوانند، در طول شبانه روز با این شماره برای هرگونه مشاوره، اطلاع دادن برداشتهای غیرمجاز از حساب بانکی و دیگر موارد تماس بگیرند، تا بتوانیم، به سرعت از طریق ارتباط با بانکها حساب مقصد را مسدود کنیم.
برداشتهایی که در فضای مجازی انجام میشود، زمان طلایی دارد، که اگر نتوانیم در آن زمان مبلغ برداشت شده را مسدود کنیم، پس از آن دیگر کلاهبرداران مبالغ را پخش میکنند و شناسایی حساب سخت میشود، اما در همان لحظه اگر اطلاع داده شود، میتوان به سرعت حسابها را مسدود کرد.
از مهرماه ۱۴۰۱ تاکنون ۹۳ هزار و ۵۲۵ تماس را با سامانه ۰۹۶۳۸ در غرب استان تهران پاسخگو بودیم و ۵۶ میلیارد ریال انسداد حساب داشتیم و بدون طی پروسه قضائی وجوه برداشت شده غیرمجاز به حساب شهروندان بازگشته است.
* در خصوص اسکیمرها و کپی از کارتهای بانکی نیز موارد متعددی مشاهده میشود، توصیه شما در این خصوص به شهروندان چیست؟
تعدادی از دستفروشان متأسفانه اقدام به کپی کردن کارت شهروندان میکنند، برای پیشگیری از این موضوع شهروندان سعی کنند، از دستفروشانی که میشناسند، خرید کنند، ترجیحاً خودشان رمز را وارد کنند، اگر به فروشنده مشکوک شدند، در اولین فرصت و اولین دستگاه ATM اقدام به تعویض رمز کنند و یا در کارتهایی که با آن خرید میکنند، مبالغ کمی بگذارند.
* در مورد لینکهای کلاهبرداری و هک گوشیهای همراه چه توصیههایی دارید؟
گاهی اوقات پیامکهای وسوسه انگیز به همراه لینکهایی برای افراد ارسال میشود، که به محض باز کردن لینک مورد کلاهبرداری قرار میگیرند، خواهش میکنم از شهروندان عزیز که رمزهای شبکههای اجتماعی خود را دو مرحلهای کنند و رمزهایی که قابل حدس باشند، را نگذارند و روی لینکهای ناشناس و بی اعتبار کلیک نکنند.
* در غرب استان تهران بیشتر چه جرایمی در حوزه پلیس فتا دیده میشود؟
اولویت جرایم فضای مجازی در غرب استان تهران حول و حوش کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری تلفنی و مبحث برنده شدن به اسم صداوسیما، همراه اول و یا پلت فرمهای دیگر است، در پلت فرمها و پرداخت بیعانه است، خواهش میکنم در پلت فرمهای خرید و فروش در فضای مجازی پول پرداخت نکنید و وجه را فقط در محل و پس از دریافت کالا پرداخت کنید.
بعضاً اجناس فیک و فاقد اصالت برای مردم ارسال میشود که پس از دریافت بیعانه یا کل پول مشاهده میکنیم، که این اتفاق میافتد و یا گاهی اصلاً کالا ارسال نمیشود.
یک موضوع دیگر نیز فروشهای فصلی است، که خریدها و تخفیفهای وسوسه انگیز مانند جمعه سیاه، تخفیفهای ۵۰ درصدی و… سبب میشود، که مردم پول واریز کرده و مورد کلاهبرداری قرار گیرند.
موضوع بعدی بحث فیشینگ است، عزیزان توجه کنند، یکی از جرمهای مهم سایبری فیشینگ است، مردم دقت کنند، فقط پرداختهایشان از طریق درگاههای معتبر انجام شود.
* بحث سایتهای قمار نیز در حوزه بررسی پلیس فتا است؟
متأسفانه در خصوص سایتهای قمار بیش از سه الی چهار باند دستگیری داشتیم و ۴۲ نفر در این خصوص دستگیر و به پلیس فتا احضار شدند و ۸۳ میلیارد ریال در خصوص سایتهای قمار توقیفی داشتیم.
در سایتهای شرط بندی و قمار ممکن است، طی دو، سه و یا چهار مرحله برنده شوید، اما گاهی شب میخوابید و صبح میبینید، کل حساب شما را خالی کرده اند و پیگیری هم نمیتوانید، کنید، چرا که جرم انجام دادید، مانند اینکه قاچاق انجام دهید و پس از آن بیایید و شکایت کنید.
۲۳ میلیارد ریال طی شش ماه ابتدای سال نخست در خصوص سایتهای قمار عودت داده ایم.
در خصوص طرحهای مبارزه با اراذل و اوباش و سلاح و مهمات و فروش داروی غیرمجاز در فضای مجازی نیز ورودی جدی داشتیم، که ۱۲ هزار صفحه مجازی توسط پلیس فتای غرب استان تهران بررسی و رصد کردند، که دو هزار و ۴۴۵ صفحه مجرمانه بوده و تشکیل پرونده شده است.
البته نقش ما در این خصوص بیشتر ارشادی بوده و سعی کردیم، طرفین صفحات را حذف کنند و آموزش ببینند، که خدای نکرده مرتکب جرم نشوند و پرونده قضائی برای این افراد تشکیل نشوند.
۳۴ مورد کلاسهای آموزش همگانی و ارتقا سواد سایبری در مدارس و دیگر مراکز برگزار کردیم، ۱۰ جلسه آموزشی برای مسئولین انفورماتیک فرمانداریها، ادارات و.... با محوریت فرمانداریها برگزار کردیم، که خدای نکرده مورد هک و حملات سایبری قرار نگیرند.
* برخی سایتها، کانالها و… در فضای مجازی در پلت فرمهای خارجی بدون مجوز فعال هستند و در بسیاری از اوقات در زمین دشمن فعالیت میکنند، با این افراد چطور برخورد میشود؟
ما گشت مجازی شبانه روزی در فضای مجازی داریم، اگر موضوعاتی در فضای مجازی ببینیم، تذکر میدهیم و اگر با ارشاد موضوع رفع شود، که چه بهتر و اگر نشد، پیگیری قضائی خواهیم داشت.
* و اما حرف آخر:
بحث پویش کودکان سایبری در دستور کار ما است و سعی داریم، والدین و فرزندان را به هم نزدیک کنیم و با فضای مجازی آشنا شوند، تا آسیب کمتری در این خصوص داشته باشیم.
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