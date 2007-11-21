57 مدرسه چادری در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

علی بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: از هزار کلاس درس مصوب در سفر استانی هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد، تنها 67 کلاس درس به آموزش و پرورش عشایر اختصاص یافت.

وی افزود: عملیات اجرایی برخی از این کلاسها شروع شده و عملیات اجرایی برخی نیز رو به اتمام است.

بوستانی خاطرنشان کرد: علاوه بر کلاس های در دست احداث، بالغ بر70 کلاس درس دیگر در مناطق عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد مورد نیاز است.

وی یادآور شد: تعداد آموزشگاه های ابتدایی و راهنمایی عشایر 242 مدرسه است و چهار هزار و 400 دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

این مسئول بیان داشت: نزدیک به 200 تن از دانش آموزان عشایر این استان به علت فقر مالی و نداشتن انگیزه و عدم توجه والدین، ترک تحصیل کردند.

وی با بیان اینکه تعداد دانش آموزان عشایری استان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است، عنوان کرد: از مهمترین دلایل کاهش تعداد دانش آموزان عشایری، کاهش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت بخش عمده ای از جمعیت عشایر به شهرهاست.