تعامل صنعت نفت با دستگاه های نظارتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید عبدالجلیل رضوی شامگاه گذشته در نشست هم اندیشی و تعامل صنعت نفت با سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: یکی از ضرورت ‌های توسعه پایدار همراهی و همدلی همه دستگاه های ملی در نهاد توسعه است.

این مسئول خاطرنشان کرد: رشد نهاد توسعه مستلزم حضور و همکاری همه دستگاه های ملی است.

رضوی با بیان این که سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌ های مهم پشتیبان و حمایت کننده توسعه ملی است، افزود: دستگاه های نظارتی در چرخه توسعه نظارت بر حسن انجام عملیات اجرایی درکنار خدمتگزاران کشور از نقش کلیدی و اساسی در توسعه پایدار برخوردارند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یادآور شد: حضور فعال و دلگرم کننده دستگاه های نظارتی در کنار دستگاه های مجری صنعت در پارس جنوبی موجب دلگرمی دست اندرکاران صنعت نفت برای تلاش مضاعف در آبادانی کشور می شود.

وی ادامه داد: هرچند در پروژه عظیم پارس جنوبی امکان دارد فرصتهایی برای افراد سودجو فراهم شود و از چشمان فعال و پیگیر مدیران صنعت نفت پنهان بماند، اما باید با همکاری صادقانه و برادرانه دستگاه های نظارتی، راه سوء استفاده سودجویان بسته شود.

رضوی افزود: عدم تعامل سازنده بین دستگاه های صنعتی و نظارتی گاهی موجب سوء تفاهماتی شده و فاصله هایی را ایجاد کرده بود که این فاصله ها و سوء تفاهمات باید با تعامل صحیح طرفین برطرف شود.

وی ابراز امیدواری کرد: بواسطه روابط حسنه بدنه صنعت نفت با سازمان بازرسی کل کشور با تشکیل این نشست، همدلی مثبت و سازنده ای بین سازمان های نظارتی و تلاشگران صنعت نفت بوجود آید.

در نشست تعامل صنعت نفت با سازمان بازرسی کل کشور، ابوالفضل غنچه ارغوان مدیرکل سازمان بازرسی استان بوشهر، جمعی از مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت نفت و گاز پارس، مدیران شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، جمعی از مدیران شرکت صادرات گاز ایران، مدیران پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی پارس جنوبی و جمعی از مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس حضور داشتند.

در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 24 فاز پالایشگاه گازی، 25 طرح پتروشیمی و سه واحد ال ان جی استقرار خواهد یافت.