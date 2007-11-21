فقط به پیروزی فکر می کنیم / من سرمربی نیستم

سعدی نژاد مربی تیم کشتی آزاد صنایع و معادن استان همدان در آستانه دیدار هفته اول دور برگشت و رویارویی با تیم گراد تهران به خبرنگار مهر گفت: در دور رفت توانستیم این تیم را با نتیجه 4 بر 3 شکست داده و اولین مسابقه لیگ را با پیروزی پشت سر بگذاریم . فردا نیز فقط و فقط با نیت پیروزی گام در میدان خواهیم گذاشت و با توانایی و آمادگی که از کشتی گیرانمان سراغ دارم مطمئنم که کسب نتیجه در این دیدار کار سختی نخواهد بود.

وی ادامه داد: البته تیم گراد نیز تیم دست و پا بسته ای نیست و نسبت به هفته های گذشته خود را تقویت کرده و با جذب رباط مرادی جان تازه ای نیز گرفته است.

مربی تیم صنایع همدان در خصوص وضعیت تیم خود و کشتی گیرانش تصریح کرد: خوشبختانه از روز یکشنبه تمرینات بسیار خوب و منظمی را بصورت گروهی زیر نظر صامعی سرمربی تیم پشت سرگذاشته ایم و بچه ها درحال حاضر از آمادگی جسمانی و روحی خوبی نیز برخوردارند. امروز راهی تهران خواهیم شد تا بچه ها با استراحتی کوتاه آماده دیدار بعد ازظهر فردا گردند.

وی درپایان گفت: در برخی مصاحبه ها از من بعنوان سر مربی تیم یاد شده بود که این موضوع سوء تفاهماتی را بوجود آورد. لازم می دانم ضمن خسته نباشید به تمامی اعضا و کادر فنی تیم اعلام نمایم که صامعی سرمربی این تیم است و من در کنار وی بعنوان مربی مسئولیت آماده سازی کشتی گیران را برعهده دارم.